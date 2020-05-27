Народные приметы на 28 мая подскажут, будет ли предстоящее лето жарким

Народные приметы на 28 мая дадут знать, следует ли готовиться к жаркому лету.

Несколько веков назад было принято считать, что багряный восход солнца, наблюдающийся в двадцать восьмой день последнего месяца весны, является верным признаком того, что в период с июня по август будет иметь место очень жаркая погода. Народные приметы гласят, что температура воздуха в данном случае будет настолько высокой, что повлечет за собой многочисленные пожары.

Если во время дождя, который идет 28 мая, подует восточный ветер, в ближайшие дни метеорологическая обстановка изменится.

В том случае, если в двадцать восьмой день мая имеет место теплая погода, можно отправляться на рыбалку. Хороший улов при данной метеорологической обстановке гарантирован.