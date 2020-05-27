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Народные приметы на 28 мая подскажут, будет ли предстоящее лето жарким

Народные приметы на 28 мая подскажут, будет ли предстоящее лето жарким

Народные приметы на 28 мая дадут знать, следует ли готовиться к жаркому лету.

Несколько веков назад было принято считать, что багряный восход солнца, наблюдающийся в двадцать восьмой день последнего месяца весны, является верным признаком того, что в период с июня по август будет иметь место очень жаркая погода. Народные приметы гласят, что температура воздуха в данном случае будет настолько высокой, что повлечет за собой многочисленные пожары.

Если во время дождя, который идет 28 мая, подует восточный ветер, в ближайшие дни метеорологическая обстановка изменится.

В том случае, если в двадцать восьмой день мая имеет место теплая погода, можно отправляться на рыбалку. Хороший улов при данной метеорологической обстановке гарантирован.

 