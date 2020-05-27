Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Региональный проект «Дорожная сеть»

На реализацию регионального проекта в 2020 году выделено более 2 млрд руб. Из них 1,5 млрд руб. направлено на ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения вне агломерации, 630 млн руб. – на капремонт автодорог Саранской городской агломерации.

Более 1,5 млрд руб. предусмотрено на капиталоемкие объекты, в их числе: автомобильная дорога «Обход г. Рузаевка» (1 этап)» и автодорога по ул. Строительная от ул. Победы до ул. Гожувская с путепроводом через железную дорогу и р. Инсар.

Завершены реконструкция моста ч/р Инсар на автодороге № 5 (Северо-Восточное шоссе) и капитальный ремонт путепровода № 2 на автодороге № 5 г. Саранска. Объекты введены в эксплуатацию.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.