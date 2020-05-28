Кадошкинский район: в Латышовскую школу завозится оборудование для создания «Точки роста»

Следом за Адашевской средней школой благодаря нацпроекту «Образование» в Латышовской СОШ создается «Точка роста». По словам директора Т.А. Кадряковой, уже завозится оборудование.

«Точка роста» нацелена на уменьшение разрыва уровня образования между городом и селом. Благодаря этому, ученики получат новую возможность для реализации своего потенциала и формирования современных компетенций и навыков по таким учебным предметам как «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Технология».

Для «Точки роста» будут оборудованы два современных учебных кабинета. В школе уже имеются современный компьютерный класс, интерактивные доски, высокоскоростной Интернет. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей придаст новый импульс образовательному процессу.

Кроме того, Кадошкинская средняя школа в этом году примет участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда. «Точка роста» здесь откроется в 2022 году.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.