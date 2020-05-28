Народные приметы на 29 мая подскажут, будут ли ближайшие дни теплыми

Народные приметы на 29 мая помогут узнать, будут ли ближайшие дни теплыми.

Несколько столетий назад пользовалось доверием своего рода метеорологическое правило, которое гласит, что в том случае, если рябина зацвела в двадцать девятый день последнего месяца весны, в ближайшее время будет наблюдаться теплая погода.

Рябину, которая зацвела поздно, народные поверья называют верным признаком того, что предстоящая осень будет отличаться очень холодной погодой.

Гром, зафиксированный 29 мая, является предвестником того, что в текущем году будет иметь место хороший урожай.