В Саранске прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Чистые стекла»

Накануне, 27 мая в Саранске работники ГАИ Мордовии осуществляли оперативно-профилактическую операцию «Чистые стекла». Только за одни сутки рейда инспекторы ГИБДД оформили 48 админпротоколов. Материалы составлены на водителей, управляющих транспортными средствами со светопропусканием стекол, не соответствующим предписаниям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Рейд проводился во всех городских районах Саранска. Патрули ДПС по ходу оперативно-профилактической операции останавливали машины с тонированными стеклами. Полицейские измеряли светопропускание стекол специальным прибором, который определял степень их затененности. ГОСТ предписывает, чтобы светопропускаемость передних и боковых стекол автомобиля была не менее 70%. На всех нарушителей составлены протоколы по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в сумме 500 рублей. Водителям, не устранившим нарушение на месте, вручены требования о необходимости устранения отклонения. Они обязаны появиться в 10-дневный срок в ГАИ и продемонстрировать устранение отклонения. При неисполнении данного требования закон предписывает аннулировать регистрацию автомобиля.

ГАИ предупреждает автолюбителей, что эксплуатация ТС со стеклами, у которых светопропускная способность не соответствует техническому регламенту, небезопасно при движении по автодорогам. Если видимость недостаточная, туман, дождь, сумерки, снегопад, чрезмерная тонировка стекол искажает понимание водителем расстояния до предметов на трассе и до остальных участников дорожного движения. Существенно снижается различимость вокруг транспортного средства, что приводит к авариям.