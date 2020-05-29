Ковылкинский район: ведется строительство пансионата

Учреждение социального обслуживания пожилых и инвалидов, рассчитанное на 100 мест, возводится на выезде из города Ковылкино, в районе Червленое, в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Пуск объекта в эксплуатацию намечен на 2021 год.

Площадь строительного участка – более 2,7 га. На его благоустроенной территории будут расположены 2-этажное здание пансионата, насосная станция пожаротушения, блочная котельная, гараж на два автомобильных места, погреб для хранения овощей.

В пансионате предусмотрены комфортабельные 1- и 2-местные комнаты с телевизором, просторная столовая, здравпункт и бассейн. Для работы с постояльцами будет задействовано 103 сотрудника.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.