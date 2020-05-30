В Мордовии полицейские спасли человека

Недавно, 26 мая в Ковылкине инспекторы ДПС патрулировали улицы. Вдруг к ним подбежали прохожие и просили срочно помочь. Горожане рассказали, что возле автозаправочной станции, по улице Горького, долгое время стоит грузовая «газель» с работающим двигателем и возможно, внутри находится человек. Автопатруль выехал на место и осмотрел машину, окна были прикрыты шторками, а двери заблокированы.

«Вместе с сотрудником уголовного розыска Алексеем Конышевым мы возвращались с места преступления, – говорит участковый Евгений Кобзев. – На АЗС стояли коллеги из ДПС, они попросили нас помочь. Рассказали историю про странную «газель». Лобовое стекло машины было сильно нагрето, предположили, что в салоне долго работает система обогрева. Капот машины был открыт, мне удалось заглушить двигатель. Потом нам с Алексеем Конышевым удалось вскрыть автомобиль. В салоне стоял резкий запах выхлопных газов. На заднем сиденье полицейские обнаружили мужчину, он находился без сознания. Изо рта у него шла кровь. Инспекторы вызвали «скорую помощь».

«Каждая минута была на вес золота, пока ждали медиков, сами оказали мужчине первую помощь и проветрили салон, – добавляет Алексей Конышев. – Потом помогли загрузить водителя в машину скорой помощи. По словам врачей, благодаря умелым действия сотрудников, состояние пострадавшего удалось стабилизировать. Сейчас он находится в Ковылкинской больнице. Им оказался 31-летний житель Тюменской области.

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