Житель Саранска, который убил знакомого, отправится в тюрьму

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении 59-летнего местного жителя, который убил своего знакомого.

Вечером 27 октября прошлого года 59-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – улица Войнова. В помещении также присутствовал знакомый преступника, с которым последний поссорился на почве личной неприязни. В ходе конфликта 59-летний горожанин два раза ударил оппонента ножом в область груди и шеи. От полученных ранений пострадавший скончался.

Пролетарский районный суд Саранска приговорил преступника к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, намереваясь изменить указанное постановление, но судебная коллегия по уголовным делам признала приговор районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru