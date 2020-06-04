В Зубовой Поляне автомобилист сбил велосипедистку

В Зубовой Поляне 58-летняя велосипедистка попала под колёса автомобиля.
Происшествие произошло утром 3 июня возле дома №68, расположенного по адресу – улица Новикова-Прибоя. По предварительной информации, 41-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Нива», выезжая на главную дорогу, допустил наезд на 58-летнюю велосипедистку.
Пострадавшая была госпитализирована в районную больницу.
Автомобилист и велосипедистка находились в трезвом состоянии.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: гибдд.рф