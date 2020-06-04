Дубенский район: в отдаленных селах районах будет работать мобильный ФАП

В начале апреля в Дубенскую районную больницу в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» поступил мобильный фельдшерско-акушерский пункт.

Передвижной ФАП оснащен всем необходимым оборудованием: холодильник для хранения лекарственных препаратов, термоконтейнеры для иммунобиологических препаратов в период массовой вакцинации населения, аппарат электрокардиографии, искусственной вентиляции легких, минилаборатория для определения глюкозы в крови, весь перечень оборудования для проведения диспансеризации и профилактических осмотров.

Всего передвижные медкомплексы получили 8 медучреждений Мордовии: помимо Дубенской районной больницы, это Зубово-Полянская, Ичалковская, Атяшевская, Ковылкинская, Ардатовская, Инсарская и Комсомольская больницы. Стоимость одного такого медпункта на колесах около 8 млн руб.

После завершения карантинных мероприятий передвижной медпункт начнет работу в отдаленных селах районов.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.