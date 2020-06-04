Как выбрать сайт для игры на деньги

На первый взгляд, выбор веб-сайта для ставок может показаться простым делом. Как правило, все они позволяют делать ставки на одни и те же игры, от двух десятков брендов производителей, но с небольшими отличиями. Решив играть платно в Вулкан, вы должны принять во внимание несколько важных моментов. Это приветственный бонус, полагающийся новым пользователям, специальные предложения для существующих игроков, различные типы ставок, принимаемые на сайте, коэффициенты на сайте, предлагаемые варианты оплаты и вывода средств.

Приветственное предложение

Онлайн-казино предлагают специальные приветственные бонусы для новичков, помогая новым клиентам присоединиться к казино. Большинство приветственных предложений состоят из денежных бонусов, ставок на определенную сумму, которые можно сделать без риска, фриспинов (бесплатных вращений) для определенных автоматов.

Приветственный бонус и связанные с ним требования, особенно условия отыгрыша, различаются в зависимости от казино, поэтому важно ознакомиться с правилами конкретного игрового клуба, чтобы полностью понять, как получить презент и эффективно использовать.

Акции для существующих игроков

В дополнение к приветственным бонусам, предназначенным для новых пользователей, сайты онлайн-казино также проводят специальные акции для существующих клиентов. Некоторые из этих акций могут включать бонусные или «бесплатные» ставки, но они также могут включать предложения, которые возвращают игрокам деньги обратно (кешбек).

Как и в случае с приветственными бонусами, к бонусам и акциям предъявляются требования и ограничения. Это полностью зависит от игрового клуба, на котором вы зарегистрированы.

Игры

В игровом клубе должны быть представлены игры от известных брендов:

Новоматик;

Net Entertainment;

Microgaming;

Игрософт;

Белатра и ряда других.

Все проекты подробно описаны на проекте slot-onlinus.club (линк). В слотах должна быть представлена возможность игры бесплатно без регистрации на сайте, которая ведется на виртуальные монеты. Для ставок на реальные деньги нужно зарегистрироваться, указав электронный адрес, воспользовавшись для авторизации аккаунтом в одной из популярных социальных сетей.

Способы оплаты и вывода средств

Для внесения депозита, вы сможете использовать свои дебетовые и кредитные карты, а также электронные кошельки.

Visa/MasterCard любых банков;

Яндекс-деньги;

WebMoney;

Киви;

платежи со счетов операторов мобильной связи.

Выводить деньги из казино обычно можно теми же способами, как и пополнялся депозит. Процедура требует проверки (верификации) аккаунта, для которой необходимо предоставить администрации проекта отсканированный паспорт и/или другой документ, подтверждающий личность и возраст игрока.

В рекламе все клубы обещают быстрый вывод средств до 24 часов на любой из счетов, но в реальности, и это прописано в правилах казино, сроки вывода могут быть от нескольких минут до недели и более.