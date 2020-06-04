Топ-5 лучших автоматов в казино Вулкан

Онлайн казино Вулкан является одним из самых популярных проектов в российском сегменте интернета, который стабильно занимает верхние строчки рейтинга на https://slot-cash.net/. На сайте представлены игры от таких популярных производителей, как:

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Novomatic;

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Плейтех;

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В разделе https://slot-cash.net/vulkan-slots можно посмотреть те автоматы, которые пользуются наибольшей популярностью у игроков, имея наиболее высокий коэффициент возврата и максимальные бонусы.

Топ-5 лучших автоматов в игровом клубе Вулкан по версии slot-cash.net:

Always Hot;

Gonzo’s Quest;

Banana Splash;

Caribbean Holidays;

Diamond Dogs.

Always Hot

Автомат выполнен в стиле классического однорукого бандита, практически полностью копируя его внешний вид и реалистично имитируя игровой процесс. Слот имеет привычные игровые символы в виде семерок и фруктов.

Gonzo’s Quest

Очень популярный слот, игровой сюжет которого рассказывает о завоевании Америки конкистадорами. Вместе с одним из них вы отправитесь на поиски несметных золотых сокровищ и попытаетесь добраться до реки Эльдорадо.

Слот имеет пять игровых барабанов и три строки, на которых появляются карточки с изображениями различных масок ацтеков. Всего имеется пять линий выплат. Из бонусов слота можно отметить дикий символ (Wild), который заменяет собой другие карточки в наиболее выгодных для игрока комбинациях, а также скаттеры, которые дают право на бесплатные вращения (фриспины).

Banana Splash

Игра банановый всплеск имеет один из самых высоких коэффициентов возврата, а выигрышные комбинации здесь выпадают почти в каждом из раундов. В игре пять барабанов и девять линий, по которым ведется расчет выплат. Всю информацию об игровых символах и выигрышных комбинациях можно посмотреть в таблице выплат, которая встроена в автомат и выводится на экран нажатием кнопки справки.

Caribbean Holidays

Хотите провести выходные на Карибских островах, совершив увлекательное виртуальное путешествие, - тогда данный слот подарит вам замечательные впечатления и эмоции, а возможно и крупный денежный выигрыш. На пяти барабанах размещаются карточки с видами островов, а также вещами и аксессуарами путешественников. Всего слот имеет пять барабанов и 20 линий, по которым производится расчет выплат. Есть символ разброса и скаттеры, дающие право на набор фриспинов по текущей ставке.

Diamond Dogs

Необычная игра, главными героями которой являются собачки и различные золотые украшения, бриллианты и драгоценные камни. Вращайте барабаны и пытайтесь собрать выигрышную комбинацию на одной из 25 линий выплат. Максимальный выигрыш составляет целых 10 тысяч монет, а также есть бонусы, в виде карточек собачки в розовых очках, которые позволяют вращать барабаны бесплатно, получая выигрыш в реальных деньгах.