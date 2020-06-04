Новые видео-слоты от Microgaming, Play’n GO и NetEnt на terrikon.club

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NetEnt выпустила новую игру на азиатскую тематику, под названием Gold Money Frog. Слот использует схему 5 × 3 с 25 линиями выплат и имеет коэффициент возврата 92,96%.

Игровые символы включают:

золотых лягушек;

золотых летучих мышей;

садовых насекомых и жуков

традиционных символы игральных карт.

Игра оснащена несколькими забавными функциями, включая символ WIld, символы Scatter, которые запускают бесплатные спины до 30 вращений, и бонусную игру, в которой игроки могут выиграть один из трех джек-потов: супер, майор и минор.

Новый слот от Microgaming на тематику Древнего Египта

Разработанная All41 Studios исключительно для Microgaming, игра Book Of Atem переносит игроков в Египет, где они должны разыскать сокровища. Book Of Atem использует схему 5 барабанов на 3 строки, с 10 линиями выплат и имеет коэффициент возврата (RTP) 96,45%. В игре множество специальных функций, включая замены Wild, символы Scatter, бесплатные вращения до 10 фриспинов, которые совершаются по текущей игровой ставке, расширяющиеся символы, которые могут помочь игрокам получить игрокам еще больше выигрышных комбинаций.

Игровой автомат Greyhound Racing от Play’n GO

Play’n GO объявила о запуске совершенно нового слота, назвав его Wildhound Derby. Игра, в которой используется схема 5 × 4 с 30 линиями выплат, основана на гонках Greyhound и происходит на вымышленной гоночной трассе, где игрокам предлагается вращать барабаны для составления выигрышных комбинаций.

Особые возможности слота включают в себя символы разброса Диких собак (Wild Dogs), которые заменяют другие карточки в наиболее выгодных комбинациях, и Золотого зайца (Golden Hare), который определяет, когда символы Wild Dogs продвигаются вперед. Существуют также бесплатные спины в гонках с собаками, в которых выигрывает один дикий пес, а игроки, чьи собаки выигрывают, попадают в Колесо победителя, где множитель выбирается случайным образом, в несколько раз увеличивая выигрыш игрока.

Все игры уже доступны на slotmashine.terrikon.club. Играть в них можно как с любого ПК, имеющего доступ к интернету, так и своего смартфона или мобильного. Адаптивный дизайн сам подстроится под нужное разрешение экрана. Есть вариант бесплатной игры без регистрации. Во время нее можно изучить все особенности слота и выработать стратегию совершения ставок. Для игры на реальные деньги нужно пополнить счет с банковской карты или через одни из электронных платежных систем.