В Рузаевке горела баня

В Рузаевке произошло возгорание бани.

Вечером 3 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Гая. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что возле дома №49 горит баня. Огонь повредил строение на площади 30 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru