Видеосервис Wink представляет рейтинги просмотров за апрель и май

Видеосервис Wink компании «Ростелеком» представляет рейтинги просмотров за апрель и май 2020 года. Всего за два полных «самоизоляционных» месяца пользователи сервиса посмотрели более 100 миллионов фильмов, эпизодов сериалов и другого видеоконтента. Просмотр контента, в том числе на дополнительных экранах, продолжает увеличиваться, что помогает людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции.

В апреле абсолютными лидерами просмотров стали российские фильмы и сериалы. Первую строчку рейтинга ожидаемо занял фантастический триллер «Спутник», апрельская премьера которого впервые на рынке состоялась в цифровом формате, а не в офлайн-кинотеатрах. Зрители продолжали активно смотреть недавнюю премьеру — спортивную драму «Лед 2». Среди российских сериалов лидером стали «Корни» — увлекательная история возвращения столичного топ-менеджера в родные края.

Огромную долю в смотрении занимают мультфильмы и анимационные сериалы. Что неудивительно — дети также постоянно находятся дома и их около 16 часов в день надо чем-то занимать. В лидеры вышла премьера мультфильма «Тролли. Мировой тур». На первых строчках в топе зарубежного кино также обосновались фильмы для просмотра всей семьей — «Соник в кино», где живых актеров дополняют анимационные герои, и «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в ролях напарников-детективов.

В топе зарубежных сериалов в апреле первенствовали темы ужасов, эпидемий, апокалипсиса. Например, «Мир Дикого Запада» — фантастическая антиутопия про конфликт людей и роботов, а также «Ходячие мертвецы» — про людей, которые стараются выжить после зомби-апокалипсиса. Не случайно в лидерах оказались и «Хроники эпидемии». Хорошо, что замыкает топ-5 старый добрый сериал «Друзья», который в условиях изоляции вернул к себе интерес зрителей разных возрастов.

В апреле стартовал проект Wink Live, который каждую пятницу представлял онлайн-концерты российских исполнителей и групп разных жанров. Проект требует сложнейшей технической подготовки и координации в прямом эфире. Например, Полина Гагарина исполняла свои хиты, находясь в загородном доме, в то время как музыканты были в своих квартирах. Чтобы свести картинку и звук из разных мест нужна была филигранная работа телевизионной бригады. Огромный интерес вызвал живой концерт легендарной группы «Алиса» и Константина Кинчева, который транслировался из Санкт-Петербурга. Чтобы послушать песни последнего альбома группы «Посолонь» в Wink собралась целая армия поклонников — более 500 тысяч человек.

Юбилей Победы, конечно, оказал влияние на рейтинги просмотров, особенно в начале мая. По итогам месяца в топ-5 попали фильмы «Солдатик» про самого юного участника Великой Отечественной войны и «Временная связь», снятый по мотивам рассказа Кира Булычева о телефонном звонке, который пронесся не только через расстояние, но и время.

В майском топе российских сериалов новый лидер — «Закрытый сезон», который до телевизионной премьеры эксклюзивно доступен в Wink. Действие происходит в южном приморском городке, жители которого зарабатывают только в туристический сезон. Но он оказывается на грани срыва после серии странных смертей от неизвестной инфекции. В сериале, задуманном и снятом задолго до пандемии, оказывается очень много параллелей с текущей ситуацией, что подогревает интерес зрителей.

В мае практически не было заметных мировых премьер, поэтому топ зарубежного кино особенно не изменился. Единственная новинка, вызвавшая интерес зрителей — фильм «Джентльмены» в правильном переводе Гоблина, который продолжает эксклюзивное сотрудничество с Wink. В топе зарубежных сериалов появилась «Великая» — околоисторическая сатира про восхождение на трон Екатерины II, где роль российского графа исполняет темнокожий актер.

Продолжается рост просмотров с дополнительных устройств. Когда вся семья дома, бывает сложно достичь компромисса, что смотреть одновременно, ведь вкусы и предпочтения различаются. Но благодаря сервису мультискрин под одним аккаунтом можно смотреть телеканалы, кино и сериалы на пяти экранах одновременно. Поэтому пока родители смотрят сериал по телевизору, дети могут наслаждаться любимым мультиком на смартфоне или планшете.

Рейтинги за апрель 2020 года Топ-5 российского кино: 1) «Спутник»; 2) «Лед 2»; 3) «Союз Спасения»; 4) «Вторжение» (2019); 5) «Сестренка». Топ-5 сериалов на русском языке: 1) «Корни»; 2) «ИП Пирогова»; 3) «Молодежка»; 4) «Филатов»; 5) «Отель Элеон». Топ-5 мультфильмов: 1) «Тролли. Мировой тур»; 2) «Маша и Медведь»; 3) «Холодное сердце 2»; 4) «Приключения Ам Няма»; 5) «Вперед». Топ-5 зарубежного кино: 1) «Соник в кино»; 2) «Плохие парни навсегда»; 3) «Джентльмены»; 4) «Бладшот»; 5) «Только ты». Топ-5 зарубежных сериалов: 1) «Мир Дикого Запада»; 2) «Ходячие мертвецы»; 3) «Хроника эпидемии»; 4) «Во все тяжкие»; 5) «Друзья». ТОП-5 в разделах «образование, развитие, культура»: 1) Алиса, живой онлайн-концерт в проекте Wink Live; 2) Полина Гагарина, живой онлайн-концерт в проекте Wink Live; 3) Тимати, живой онлайн-концерт в проекте Wink Live; 4) «Ария», живой онлайн-концерт в проекте Wink Live; 5) «Лицей. Школьная программа» (видеоуроки для 5–11 классов). Рейтинги за май 2020 года Топ-5 российского кино: 1) «Спутник»; 2) «Лед 2»; 3) «Солдатик»; 4) «Временная связь»; 5) «Холоп». Топ-5 сериалов на русском языке: 1) «Закрытый сезон»; 2) «Корни»; 3) «ИП Пирогова»; 4) «Бывшие»; 5) «Воронины». Топ-5 мультфильмов: 1) «Приключения Ам Няма»; 2) «Тайная жизнь домашних животных-2»; 3) «Вперед»; 4) «Тролли. Мировой тур»; 5) «Ми-ми-мишки». Топ-5 зарубежного кино: 1) «Соник в кино»; 2) «Плохие парни навсегда»; 3) «Джек Райан»; 4) «Джуманджи. Новый уровень»; 5) «Джентльмены» (в правильном переводе Гоблина). Топ-5 зарубежных сериалов: 1) «Мир Дикого Запада»; 2) «Великая»; 3) «Блудный сын»; 4) «Как я встретил вашу маму»; 5) «Ходячие мертвецы». ТОП-5 в разделах «образование, развитие, культура»: 1) Сергей Лазарев, живой онлайн-концерт в проекте Wink Live; 2) «Звери», живой онлайн-концерт в проекте Wink Live; 3) Елена Ваенга, живой онлайн-концерт в проекте Wink Live; 4) Бой UFC 249; 5) «Парад Победы от World of Warships».

Видеосервис Wink 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. В Wink можно бесплатно смотреть пять лучших телеканалов о культуре и искусстве (Mezzo, Mezzo live HD, «Театр», Museum, iConcerts). Позднее в открытый доступ добавили дополнительный видеоконтент для саморазвития и обучения: фитнес-тренировки, кулинарные курсы, уроки школьной программы, видео-путешествия и экскурсии, спектакли, музеи и концерты.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).