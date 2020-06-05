В Чамзинском районе легковушка вылетела в кювет

В Чамзинском районе легковой автомобиль оказался в кювете.

Указанное происшествие произошло ранним утром 4 июня неподалеку от населенного пункта Малые Ремезенки. По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21124, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

В результате рассматриваемого инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.

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Источник: гибдд.рф