Народные приметы на 6 июня подскажут, будут ли ближайшие дни дождливыми

Народные приметы на 6 июня помогут узнать, установится ли в ближайшие дни дождливая погода.

В прежние времена те, кто нес ответственность за отслеживание особенностей изменения метеорологической обстановки, сформулировали правило, гласящее, что сильный запах шиповника, имеющий место в шестой день первого месяца лета, следует воспринимать в качестве предвестника того, что на протяжении ближайших дней будут наблюдаться обильные осадки в виде дождя.

Дождь, который идет в шестой день лета, сигнализирует, что в период с июня до конца августа будет отличный урожай грибов.

В былые времена пожилые женщины 6 июня садились на шиповник и рассказывали своим внукам сказки. Считалось, что этим путем дети избавятся от любых страхов.