Национальный проект «Экология». Региональный проект «Чистая страна»

На территории Мордовии с начала деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами прекращено размещение отходов потребления на несанкционированных свалках в Темниковском, Рузаевском, Ковылкинском, Зубово-Полянском, Атюрьевском, Краснослободском, Ельниковском, Кочкуровском, Теньгушевском, Большеберезниковском и Большеигнатовском районах республики.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами планируется поэтапное выведение из эксплуатации 13 действующих полигонов твердых коммунальных отходов в Атяшевском, Торбеевском, Ичалковском, Старошайговском, Чамзинском, Зубово-Полянском, Дубенском, Инсарском, Ардатовском, Ромодановском, Кадошкинском и Лямбирском районах, а также в г. п. Рузаевка.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.