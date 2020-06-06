Народные приметы на 7 июня подскажут, будет ли грядущая осень теплой

С помощью народных примет на 7 июня можно будет узнать, будет ли грядущая осень затяжной.

Несколько столетий назад люди доверяли поверью, согласно которому рябина, начавшая цвести в седьмой день первого месяца лета, является предвестником того, что предстоящая осень будет отличаться высокой для данного времени года температурой воздуха. Считалось, что теплая погода должна продержаться до второй половины ноября.

Обилие росы утром 7 июня народные приметы трактуют в качестве признака того, что будет иметь место отличный урожай.

Сырая земля в седьмой день лета народными приметами называется предвестником хорошего урожая хлеба.