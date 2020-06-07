Народные приметы на 8 июня подскажут, следует ли рассчитывать на теплую погоду

Народные приметы на 8 июня помогут определить, будет ли вторая половина первого месяца лета теплой.

Несколько столетий назад существовало поверье метеорологической направленности, суть которого заключается в том, что обилие комаров в восьмой день июня следует воспринимать в качестве верного признака того, того первый месяц лета будет теплым, но также будут иметь место осадки.

Хороший урожай щавеля 8 июня народные приметы называют признаком того, что до конца лета будет наблюдаться преимущественно теплая погода.

Громко квакающие жабы в восьмой день первого месяца лета предвещают дожди.