Народные приметы на 9 июня подскажут, следует ли готовиться к дождям

Народные приметы на 9 июня помогут определить, следует ли готовиться к тому, что ближайшие дни будут дождливыми.

В былые времена существовало поверье, которое гласит, что духота, наблюдающаяся ранним утром девятого дня лета, свидетельствует о том, что в ближайшие дни выпадут осадки в виде дождей.

Если же 9 июня имеет место ясный закат, то следующий день будет теплым и солнечным.

Люди, которые жили несколько веков назад, старались 9 июня не делать уборку в доме, поскольку считали, что подобными действиями в этот день можно обречь себя на различные неприятности в будущем.