Кочкуровский район: строительство автодорог продолжается

В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Кочкуровском районе отремонтировано дорожное полотно, которое проходит по территории сел Семилей, Новотягловка и Новые Турдаки.

В текущем году работы продолжаются. Один из участков дорожного строительства – г. Саранск – с. Кочкурово – граница Пензенской области – с. Воеводское, ведущий в села Семилей и Воеводское. Здесь запланировано привести в нормативное состояние полотно протяженностью 2012 м.

Работы на участке начались в апреле. Для ремонта задействованы грейдеры, катки, асфальтоукладчики. Чтобы талая вода с полей не скапливалась, под дорожным полотном уложены две водоотводные трубы. В паводковый период, по расчетам дорожников, они смогут предотвратить застаивание талых вод в полях и около обочины дороги.

Помимо укладки нового полотна, дорожники проложат водоотводные каналы вдоль дороги, укрепят щебнем откосы. Делается это для того, чтобы предотвратить размыв откосов или дна кюветов после прохода весенних вод и дождей.

Всего в Кочкуровском районе в период действия нацпроекта будет построено более 40 километров автодорог.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.