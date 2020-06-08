Национальный проект «Демография». Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)»

Цель проекта: создание системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, снижение потребления алкоголя и табака, повышение физической активности.

В результате реализации проекта показатель смертности мужчин в возрасте 16-59 лет должен снизиться с 631 (на 100 тысяч населения) в 2019 году до 491,5 в 2024 году.

Планируется, что показатель смертности женщин в возрасте 16-54 лет за это время уменьшится с 156, 9 (на 100 тысяч населения) до 143,9.

В 2020 году в рамках проекта в Саранске будет создан и оснащен Региональный центр общественного здоровья.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.