В Чамзинке горел комбайн

В Чамзинке произошло возгорание комбайна.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 8 июня. Возле дома №2, расположенного по адресу – улица Юбилейная, загорелся зерноуборочный комбайн. Огонь повредил сельскохозяйственную технику на площади 8 квадратных метров. Известно, что комбайн некоторое время назад списали.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания комбайна в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Фото было опубликовано в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: 13.mchs.gov.ru