Народные приметы на 10 июня подскажут, будет ли декабрь снежным

Народные приметы на 10 июня помогут определить, какая погода будет в декабре.

Несколько столетий назад было сформулировано своего рода метеорологическое правило, согласно которому сильные дожди и гроза, имеющие место в десятый день июня, являются верными признаками того, что на протяжении декабря очень часто будет идти снег. Стоит отметить, что в данном случае речь идет о метелях.

Жаркая погода 10 июня народными приметами трактуется в качестве сигнала о том, что в декабре будут идти дожди, а температура воздуха будет весьма высокой для зимы.

Отсутствие ветра в этот день людьми, жившими несколько веков назад, воспринималось в качестве предвестника хорошего урожая.