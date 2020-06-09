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Народные приметы на 10 июня подскажут, будет ли декабрь снежным

Народные приметы на 10 июня подскажут, будет ли декабрь снежным

Народные приметы на 10 июня помогут определить, какая погода будет в декабре.

Несколько столетий назад было сформулировано своего рода метеорологическое правило, согласно которому сильные дожди и гроза, имеющие место в десятый день июня, являются верными признаками того, что на протяжении декабря очень часто будет идти снег. Стоит отметить, что в данном случае речь идет о метелях.

Жаркая погода 10 июня народными приметами трактуется в качестве сигнала о том, что в декабре будут идти дожди, а температура воздуха будет весьма высокой для зимы.

Отсутствие ветра в этот день людьми, жившими несколько веков назад, воспринималось в качестве предвестника хорошего урожая.