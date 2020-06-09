Краснослободский район: запланировано строительство 7 ФАПов

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Краснослободском районе планируется строительство семи новых модульных фельдерско-акушерских пунктов в следующих населенных пунктах: Сивинь, Новый Усад, Шаверки, Новая Карьга, Мордовские Парки, Старая Рябка, Красная Подгора.

Строительство ФАПов будет проведено в комплексе с благоустройством территории и оснащением в соответствии с современными стандартами.

Кроме того, для сельских жителей организуется доставка в Краснослободскую ЦРБ на комфортабельной машине «Лада-Ларгус». Она поступила в район в рамках национального проекта «Демография» и программы системной поддержки старшего поколения для проведения дополнительных скринингов на выявление социально-значимых неинфекционных заболеваний.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.