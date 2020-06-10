Лучшие онлайн игры на сайте лидера

На сайте онлайн-казино https://gamesite.online-school-one.com/ представлены игры с высоким процентом возврата средств. Можно играть как на деньги, так и бесплатно. Немного об играх казино.

Игровой автомат Кекс

Отечественного производства слот «Кекс» это динамичная игра. Она дарит драйв, полна неожиданностей. Основные особенности:

Предлагается перенестись в сказку, совершить вместе с Колобком головокружительное путешествие, не дать поймать себя Бабе Яге и не угодить в печку. В слоте 5 барабанов и 9 линий. Предусмотрена бонусная и риск-игра.

То есть, сделав ставку, запуская вращение барабанов, можно выбирать количество линий, получить выигрыш. А при выпадении определённого сочетания символов автоматически предлагается бонусный раунд, возможность удвоить выигрыш или проиграть его. Можно отказаться от предоставленной возможности, но интересно, всё же, рискнуть. Эти особенности делают слот ярким, запоминающимся, игру нескучной.

Лаки Дринк

Магический эликсир это не алкоголь. Главный герой слота Lucky Drink настоящий пропойца. Правда, это даже на руку игроку, ведь можно обыграть его и вступить в поединок с чертом. Также можно отправиться с этой весёлой компанией в увлекательное путешествие в потусторонний мир, к знаменитым кругам Ада Данте.

Основные особенности:

В слоте 5 барабанов. Большое количество линий, а точнее, сразу 25. Предлагается сыграть в риск-игру на удвоение. Предусмотрен бонусный раунд.

История главного героя, его товарища Черта, не оставляет места для скуки. Можно погрузиться в своеобразную реальность питейного заведения, доверится везению или выбрать лучшую стратегию, с учётом большого количества линий.

Игровой автомат «Гном»

Главный герой специалист по работе с горной рудой, её добыче и обработке. Он предложит взять каску, кирку и отправиться на поиск сокровищ. В этом слоте:

Стандартно 5 барабанов. Девять линий на выбор для ускоренного приближения долгожданного момента крупного выигрыша, выбора лучшего темпа игры. Есть риск игра на удвоение. Может выпасть также бонусная игра.

Гном будет помогать искателю самоцветов, но нельзя забывать: если удача отвернётся, он оставит себе все сокровища, найденные камушки, драгоценные самоцветы. Это мифическое существо, которое по легенде не друг, не враг людям, а потомок эльфов.

Viking Voyage

В эпоху великих битв, драконов, магов, королей, принцесс совершить путешествие можно, запустив слот Viking Voyage:

Предусмотрено 5 барабанов. Число линий выбирается в диапазоне от 1 до 30. Есть дикий символ. В любой момент сможет выпасть символ разброса. Доступны бесплатные спины. Предлагается также бонусная игра.

Хорошее настроение гарантируется, скучать не придётся в компании отважного викинга. Не проблема также обыграть великана из Скандинавии, благодаря высокому коэффициенту возврата средств.

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