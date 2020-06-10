В Рузаевском районе горел дачный дом

В Рузаевском районе произошло возгорание дачного дома.

Вечером 9 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Тепловка. На улице Зеленой загорелся дачный дом. Пламя повредило чердак на площади 60 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания дачного дома в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru