В Рузаевском районе горел дачный дом

В Рузаевском районе произошло возгорание дачного дома.
Вечером 9 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Тепловка. На улице Зеленой загорелся дачный дом. Пламя повредило чердак на площади 60 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания дачного дома в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru