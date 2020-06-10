Лямбирский район: ведется благоустройство дворов и ремонт дорог

В Лямбире в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» ведется благоустройство территорий около домов по улицам Комсомольская (№ 91,93), 40 лет Победы (№ 40, 26) и Гражданская (№ 21). Идет ямочный ремонт проезжей части по улицам Гражданская и Ленина, также планируется отремонтировать дорогу по улице Ленина от кольца до школы № 2.

В заявку также включены ремонт дороги по улице Советская в Протасове и по улице Центральная в Атемаре в рамках финансирования дорожного фонда Лямбирского района. По словам заместителя начальника управления строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства районной администрации Е.Е. Козыревой, на весь комплекс работ по благоустройству территорий и ремонту проезжей части потребуется 18 миллионов рублей.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.