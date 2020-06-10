Национальный проект «Образование». Региональный проект «Социальная активность»

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта продолжается обеспечение деятельности ресурсных центров добровольчества, открытых в прошлом году. Это Региональный центр поддержки «серебряного» добровольчества (общественное движение, в рамках федерального проекта «Молоды душой») и Мордовская республиканская общественная организация «Ресурсный центр добровольчества» на базе МГУ им. Н.П. Огарева.

Работает Межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций при Главе Республики Мордовия. Продолжится проведение «Добрых уроков», посвященных социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях республики. Урок включает в себя информацию о добровольческой деятельности, ее направлениях, волонтерских организациях, информационную кампанию о Всероссийском конкурсе волонтерских инициатив «Доброволец России 2020», а также других федеральных и региональных волонтерских акциях.

В планах также проведение республиканского форума «Мордовия – территория социальных инициатив», республиканской школы социальной практики, Республиканского форума добровольцев, в рамках которого будет вручен Почетный знак Главы Республики Мордовия «Доброволец (волонтер) Республики Мордовия».

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.