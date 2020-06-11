Классика жанра в онлайн-казино: игровой автомат Золото Ацтеков

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Одним из самых известных игровых слотов является «Золото ацтеков». Данную игру можно даже назвать классикой. Поиграть в https://topplay.online-slotz.one/slot/aztec-gold/ может каждый любитель классических игр с современной графикой и большой вероятностью выигрыша.

Особенности слота

Преимущества для игрока – возможность самостоятельной настройки игрового блока. Именно вам решать, сколько ячеек должны быть задействованы. Сам слот предлагает 21 линию для выстраивания возможных комбинаций. Настройкой самого барабана также занимается игрок. Он решает, сколько кредитов необходимо для каждой полосы. Весь исход игры зависит от этого выбора. Такой подход разработчиков привлек многих пользователей, теперь они сами могут повлиять на свой выигрыш и получить заветную победу.

Некоторые изображения могут увеличивать прибыль, например, 3 орла увеличивают ставку в 2 раза, а если их 5, то ставка будет увеличена в 50 раз.

Сюжет

О племенах ацтеков ходило много легенд. Теперь есть возможность познакомиться с мифическим миром древнего племени, а заодно проверить свою удачу. На игровом поле представлены различные животные (от пум до драконов), овощные иконки, а также изображения жителей племени и тотемов. При появлении на экране бонусных пирамид (их должно быть три, чтобы была возможность открыть бонусный уровень), игрок может сыграть призовую игру.

Преимущества игры

Графика и эффекты. У игрока появляется возможность сыграть в знаменитую несколько десятилетий игру с новым подходом, эффектами и графикой. Современный дизайн принес игре не только больше поклонников, но и просто любителей красивой картинки.

Дополнительный раунд

Бонус с пирамидами является одной из интереснейших частей игры. У игрока есть возможность найти денежную сумму под пирамидой и пройти во второй бонусный этап игры. Во втором этапе необходимо открыть пять камней, чтобы получить выигрыш. Главное – не попасться на изображение змеи. В таком случае призовая игра сразу завершится.

Много возможностей

Как говорилось выше, действительно, разработчики давно поняли, что не в каждой игре предоставляется возможность самому быть задействованным в процессе. Создается впечатление, будто ты заново с самого начала воссоздаешь игру, а после пытаешься выиграть, полагаясь на смекалку и удачу.