Народные приметы на 12 июня подскажут, изменится ли в ближайшее время погода

Народные приметы на 12 июня помогут узнать, изменится ли в ближайшее время метеорологическая обстановка.

Несколько столетий назад в народной среде было принято доверять поверью синоптического характера, согласно которому пауки, плетущие паутину в двенадцатый день июня, является предвестниками того, что в ближайшие дни изменится метеорологическая ситуация.

Крестьяне, жившие несколько веков назад, 12 июня начинали сажать бобы.

Народные поверья запрещают 12 июня ходить в лес и прогуливаться по лугам, поскольку считается, что в этот день змеи выползают из нор. Также в былые времена люди верили, что змеиный укус, полученный в двенадцатый день лета, будет иметь самые тяжелые последствия в виде летального исхода.