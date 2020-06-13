Народные приметы на 14 июня подскажут, ухудшится ли погода

Народные приметы на 14 июня помогут определить, следует ли готовиться к тому, что в ближайшее время ухудшатся погодные условия.

Несколько веков назад в народной среде было принято считать справедливым и достоверным метеорологическое поверье, гласящее, что наличие западного ветра в четырнадцатый день лета следует воспринимать в качестве сигнала о том, что грядет ухудшение погодных условий.

Дождь 14 июня народные приметы называют предвестником хорошего урожая льна и конопли.

Ярко-красная заря в этот день поверьями называется признаком того, что рожь будет иметь красный налив.

В былые времена люди 14 июня старались не работать в огороде, поскольку были убеждены, что посредством нарушения данного запрета можно накликать неприятности в виде пожара.