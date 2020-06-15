В Инсарском районе горели жилой дом и сарай

В Инсарском районе произошло возгорание жилого дома и сарая.

Днём 14 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Новые Верхиссы. На улице Органовка загорелись жилой дом и сарай.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Огонь повредил жилой дом на площади, составляющей 64 кв. м. Также пламя уничтожило сарай на площади 32 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru