В Кочкуровском районе сгорела крыша бани

В Кочкуровском районе произошел пожар, который уничтожил крышу бани.
Происшествие произошло утром 14 июня на территории села Старые Турдаки. Возле дома №13, расположенного по адресу – улица Октябрьская, загорелась баня. Огонь уничтожил кровлю постройки на площади, составляющей 9 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru