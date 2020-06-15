В Кочкуровском районе сгорела крыша бани

В Кочкуровском районе произошел пожар, который уничтожил крышу бани.

Происшествие произошло утром 14 июня на территории села Старые Турдаки. Возле дома №13, расположенного по адресу – улица Октябрьская, загорелась баня. Огонь уничтожил кровлю постройки на площади, составляющей 9 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru