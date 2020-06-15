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Народные приметы на 16 июня подскажут, будут ли ближайшие дни ясными

Народные приметы на 16 июня подскажут, будут ли ближайшие дни ясными

Народные приметы на 16 июня помогут определить, следует ли рассчитывать на ясную погоду в ближайшие дни.

Несколько веков назад было сформулировано метеорологическое правило, которое тогда имело статус не поверья, а точного знания, гласящее, что медленно поднимающийся к небу вихрь в шестнадцатый день первого месяца лета следует воспринимать в качестве предвестника того, что ближайшие дни порадуют ясной погодой.

Гроза, наблюдающуюся 16 июня, в былые времена назвалась своего рода сигналом о том, не следует даже надеяться на хороший сенокос. 

Если 16 июня появились первые ростки картофеля, крестьяне, жившие несколько веков назад, пребывали в радости, поскольку видели в этом предвестие хорошего урожая.