Народные приметы на 16 июня подскажут, будут ли ближайшие дни ясными

Народные приметы на 16 июня помогут определить, следует ли рассчитывать на ясную погоду в ближайшие дни.

Несколько веков назад было сформулировано метеорологическое правило, которое тогда имело статус не поверья, а точного знания, гласящее, что медленно поднимающийся к небу вихрь в шестнадцатый день первого месяца лета следует воспринимать в качестве предвестника того, что ближайшие дни порадуют ясной погодой.

Гроза, наблюдающуюся 16 июня, в былые времена назвалась своего рода сигналом о том, не следует даже надеяться на хороший сенокос.

Если 16 июня появились первые ростки картофеля, крестьяне, жившие несколько веков назад, пребывали в радости, поскольку видели в этом предвестие хорошего урожая.