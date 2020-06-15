Торбеевский район: новые ФАПы будут готовы к сентябрю

В трех населенных пунктах Торбеевского района – селах Кажлодка, Виндрей и Куликово начали готовить площадки под возведение новых модульных медпунктов, которые будут построены в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

В Кажлодке все работы по монтажу здания ФАПа должны будут завершиться к 14 августа текущего года, а в двух других населенных пунктах строители планируют сдать в эксплуатацию новые объекты через неделю – 21 августа.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.