В Ромоданово горели баня и гараж

В Ромоданово произошло возгорание бани и гаража.

Ранним утром 15 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Миронова. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горят баня и гараж. Огонь повредил постройки на общей площади, составляющей 75 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани и гаража в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru