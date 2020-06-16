Сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия в Рузаевском районе

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рузаевского района провели профилактические мероприятия в Татарско-Пишленском жилом секторе и Болдовском сельском поселении.

В ходе мероприятий было отработано 62 жилых частных домовладения, требования пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима, а также информацию о запрете сжигания мусора и сухой растительности сотрудники МЧС разъяснили более 120 гражданам.

Все мероприятия проводились с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии сотрудники ГИБДД проводят профилактическую работу с педагогами учебных заведений.

Источник: 13.mchs.gov.ru