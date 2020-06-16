Народные приметы на 17 июня подскажут, ухудшится ли в ближайшее время погода

Народные приметы на 17 июня помогут определить, следует ли готовиться к ухудшению погоды в ближайшие дни.

Несколько веков назад люди, доверяя метеорологическому правилу, возникшему в ходе многолетних наблюдений за основными особенностями взаимосвязи различных состояний окружающей среды, верили, что наличие северного ветра в семнадцатый день лета является верным сигналом о том, что в течение нескольких ближайших дней будет наблюдаться ухудшение погодных условий.

В былые времена крестьяне 17 июня сеяли гречку, но к данным работам они приступали только в том случае, если к этому дню покраснела клубника.

Также крестьяне, которым выпало жить несколько веков назад, именно 17 июня удобряли землю, поскольку верили, что проведение данных работ в этот день повлечет за собой наилучший эффект.