Чамзинский район: музыкальной школе выделены средства на ремонт и новые инструменты

В рамках национального проекта «Культура» Чамзинской музыкальной школе выделено 12 млн 864 тыс. руб. на проведение капитального ремонта. Еще 4 млн. 983 тыс. рублей – на приобретение музыкальных инструментов.

Кроме того, будет укреплена материально-технической база районного Дома культуры. В настоящее время ведется работа по изготовлению проектно-сметной документации для строительства нового РДК. Произведено инженерное обследование здания, определена площадка под строительство.

Также в стадии решения вопрос по подготовке проектно-сметной документации на проведение капитальных ремонтов зданий ДК «Цементник» р.п. Комсомольский и филиала Чамзинской детской школы искусств в р.п. Чамзинка.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.