Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Региональный проект «Популяризация предпринимательства»

Главная цель проекта — формирование положительного образа предпринимательства среди жителей Мордовии, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства. Планируется, что к 2024 году количество физических лиц, принявших участие в проекте, достигнет более 17 тысяч, а количество вновь созданных субъектов МСП составит более 1350. В рамках проекта также предполагается обучение навыкам предпринимательской деятельности не менее 2 662 человек.

В 2019 году разработана комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса для каждой целевой группы (это в том числе, женщины; лица в возрасте до 30 лет и студенты; безработные; военнослужащие, уволенные в запас; инвалиды и т.д.), включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.

В 2020 году работа по реализации мероприятий комплексной программы продолжается.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.