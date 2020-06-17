Народные приметы на 18 июня подскажут, будут ли июль и август дождливыми

С помощью народных примет на 18 июня можно будет определить, следует ли готовиться к ненастной погоде в июле и августе.

Несколько столетий назад теми, кто детально изучал метеорологическую обстановку и закономерности её изменения, было сформулировано правило, которое гласит, что северный ветер, имеющий место 18 июня, следует воспринимать в качестве предвестника того, что оставшаяся часть лета будет отличаться частыми дождями и сильными ветрами.

Хорошая погода в восемнадцатый день лета сигнализирует об отличном урожае зерна.

В былые времена считалось, что в ночь на 18 июня снятся сны, которые в будущем станут явью.