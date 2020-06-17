Теньгушевский район: сеть водоснабжения будет модернизирована

В рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология» в 2021 году планируется реконструкция сетей водоснабжения по улицам Верхняя и Нижняя в Шокше, в 2023 году – строительство водонапорной башни в Дачном.

На 2024 год намечены реконструкция и строительство сетей водоснабжения по ряду улиц Теньгушева протяженностью 16 километров. Предварительная стоимость проекта – 16 миллионов рублей. В настоящее время разрабатывается техническое задание.

Кроме того, в рамках программы «Оздоровление Волги» планируется провести модернизацию очистных сооружений в Баеве. Идет разработка проектно-сметной документации.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.