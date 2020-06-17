Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»

Цель проекта: обеспечить достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Мордовии на 6,3% к 2024 году.

В рамках реализации регионального проекта по программе «Лидеры производительности», реализуемой Минэкономразвития России совместно Всероссийской академией внешней торговли, в 2019 году обучались 50 человек от 11 предприятий: ООО «ОРИМЭКС», ЗАО «ПЛАЙТЕРРА», ОАО «Саранский завод «Резинотехника», АО «Саранский телевизионный завод», ПАО «Саранский приборостроительный завод», ООО «Сарансккабель-Оптика», АО «Рузаевский завод химического машиностроения», АО «ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ», ОАО «АСТЗ», АО «Медоборудование», ООО «ЭМ-КАТ».

Шесть руководителей предприятий прошли стажировки в Германии и Корее (АО «Рузаевский завод химического машиностроения», ЗАО «ПЛАЙТЕРРА», АО «Саранский телевизионный завод», ПАО «Саранский приборостроительный завод», ООО «Сарансккабель-Оптика»).

Семь предприятий являются участниками программы «Экспортный акселератор»: ОАО «Ламзурь», ПАО «Саранский приборостроительный завод», АО «Оптиковолоконные Системы», ООО «ОРИМЭКС», ООО «Саранскабель-Оптика», ООО «ЭМ-КАТ», ООО «Эпромет».

ООО «ЭМ-Кат» – одно из первых в России получило сертификат, подтверждающий наличие развитой производственной системы, который дает право на получение льготного займа Фонда развития промышленности под 1%. Предприятию одобрено предоставление льготного займа в размере 300 млн руб.

Подведены итоги регионального этапа пилотного конкурса Минэкономразвития России «Лучшие практики наставничества – 2019». Лучшие из них – АО «Рузаевский завод химического машиностроения», ООО «Сарансккабель-Оптика» и АО «Оптиковолоконные Системы» размещены на официальном сайте Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ.

Проведено анкетирование среди предприятий-участников нацпроекта о наличии административно-правовых барьеров, препятствующих росту производительности труда. Десять предприятий Мордовии приняли участие в опросе Минэкономразвития России относительно текущего уровня использования планов по внедрению и потребности в инструментах автоматизации и цифровых технологиях.

В 2020 году обучение предприятий-участников национального проекта по программам «Лидеры производительности» и «Экспортный акселератор» продолжится.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.