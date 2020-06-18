Народные приметы на 19 июня подскажут, будет ли продолжение лета дождливым

Народные приметы на 19 июня помогут определить, следует ли готовиться к тому, что в ближайшее время будут иметь место обильные осадки.

Несколько столетий назад для того, чтобы узнать, каким будет продолжение лета, люди в девятнадцатый день июня следили за направлением ветра. Поверья, сформированные в народной среде, гласят, что наличие северного ветра в упомянутый день является верным признаком того, что в июле и августе будут часто идти дожди.

Именно 19 июня приметы, дошедшие до наших дней из былых веков, называют самой подходящей датой для того, чтобы начать рыть колодец.

Также несколько столетий назад люди верили, что в том случае, если до 19 июня все сорняки будут убраны, они уже не появятся.