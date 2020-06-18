Вместе в цифровое будущее: в ПФО определились победители регионального этапа конкурса журналистов

«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» в Приволжском федеральном округе. Конкурс для региональных журналистов и блогеров, рассказывающих о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ сфере и телекоммуникациях, проводился девятый год в партнерстве с корпорацией NEC.

Победителями и призерами признаны:

в номинации «Печатная пресса»

в номинации «Радио и ТВ»

в номинации «Интернет-СМИ»

в номинации «Социальные медиа»

Дмитрий Сыров, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»:

«Мы признательны всем участникам конкурса “Вместе в цифровое будущее”, которые вместе с нами ежегодно погружаются в сферу телекоммуникаций и создают ориентиры в цифровом мире, делая его простым, понятным и доступным для людей».

Представители медиасферы в Приволжском федеральном округе заявили на конкурс 356 работ. Наибольшую активность проявили журналисты из Нижнего Новгорода и Татарстана, представив 108 материалов. Традиционно самой популярной остается номинация «Интернет-СМИ» (109 работ).

Победители регионального этапа, занявшие первые места в основных номинациях, вышли во второй, федеральный этап конкурса, итоги которого по четырем номинациям и трем спецноминациям будут подведены летом 2020 года.

Конкурс для представителей региональных СМИ и блогеров «Ростелеком» проводит с 2012 года. В 2019–2020 гг. его партнером выступила дочерняя компания корпорации NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы».

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,95 млн, из них более 1,3 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 900 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.