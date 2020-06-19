Народные приметы на 20 июня подскажут, следует ли готовиться к ухудшению погоды

Народные приметы на 20 июня помогут узнать, следует ли готовиться к тому, что в течение нескольких ближайших дней будет наблюдаться неблагоприятная метеорологическая обстановка.

Люди, которым выпало жить несколько веков назад, когда ещё не было высокоточной техники, позволяющей определить грядущие метеорологические изменения, для составления предварительного прогноза погоды ориентировались на свой опыт наблюдений за природой. К примеру, они верили, что наличие грома в двадцатый день июня следует воспринимать в качестве предвестника того, что неблагоприятная метеорологическая обстановка будет иметь место на протяжении нескольких ближайших дней.

Хорошая погода 20 июня радовала в былые времена крестьян, поскольку они верили, что благоприятная метеорологическая обстановка сулит отменный урожай.

В этот день наши предки купались в реках и озерах, поскольку верили, что именно 20 июня злая сила русалок и водяных перестает действовать на человека.