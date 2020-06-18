Темниковский район: идет ремонт дорог

В Темниковском районе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируется дорога до села Лесное Цибаево от дороги Темников-Барашево-Теньгушево. Протяженность участка – 1,280 км. Подрядчиком является ООО «Мордовдорстрой».

В 2020 году также будет отремонтирован участок автодороги в деревне Русское Караево протяженностью 4,1 км и стоимостью 45 млн руб.

В Темникове уже проведен ремонт на улицах Комсомольская, Октябрьская, Розы Люксембург, Ленина и частично Карла Либкнехта. Готов проект с пешеходными дорожками, парковкой для автомобилей для ремонта участка дороги протяженностью 350 м по улице Бараева (мимо поликлиники). Он проходит стадию экспертизы и торгов для поиска подрядчика. Продолжается благоустройство двора по улице Бараева, 15-17. Уложено щебеночное основание для асфальтового покрытия дороги. Также здесь будет новая изгородь и скамьи у подъездов. Стоимость проекта чуть более одного миллиона рублей.

Ведется капитальный ремонт дороги по улице Первомайская. На участке протяженностью 566 м согласно проектной документации предусмотрен тротуар, основная часть которого уже выполнена. Стоимость проекта 5 млн. руб.

Кроме того, на этот год запланирован капитальный ремонт участков дорог еще на трех улицах: Гагарина (вдоль Темниковской СОШ №1), Коммунистической (возле Дворца культуры) и Интернациональной (до медицинского колледжа).

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.