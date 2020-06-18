Национальный проект «Экология». Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»

В рамках проекта в Мордовии будет проведена экологическая реабилитация водных объектов. Предусмотрена поэтапная расчистка части русла реки Мокша на территориях Ковылкинского, Краснослободского, Ельниковского, Темниковского и Теньгушевского районов. Всего – 70,2 км. Работы уже ведутся.

В городском округе Саранск до 2024 года запланирована расчистка русла реки Саранка протяженностью 4,05 км.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.